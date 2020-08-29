4 ملفات على طاولة مدير القطاع الصحي الجديد بظهران الجنوب

وضع أهالي محافظة ظهران الجنوب 4 ملفات على طاولة مدير القطاع الصحي الجديد بالمحافظة عبدالله محمد آل زعقان تركزت في احتياج المحافظة من الخدمات الصحية الضرورية، خصوصا النقص في الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى العام للمحافظة، وتعثر مشروع المستشفى الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع عدد من ممثلي الأهالي بالزعقان في مكتبه، الذين أجمعوا على ضرورة دعم القطاع الصحي بالمحافظة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة ظهران الجنوب.

تحقيق المطالب

شدد عضو المجلس المحلي محمد علي الوادعي على ضرورة تحول وعود جميع المسؤولين الذين زاروا المستشفى العام ووعدوا بتوفير جميع ما يحتاجه من كوادر طبية وفنية ومعدات وأجهزة إلى واقع يلمسه المواطن والمقيم. وقال الوادعي: ليس من المعقول أن تظل مطالب المواطنين حبيسة أرشيف المسؤول سواء في المستشفى أو الشؤون الصحية بعسير أو الوزارة، مشيرا إلى أنهم يحتفظون بجميع المطالب وأرقامها التي تحولت إلى حبر على ورق في ظل الوعود والتسويف.

تحسن الخدمة

شدد عضو مجلس الأهالي محمد مهاوش على أهمية تفاعل المسؤولين في الشؤون الصحية بمنطقة عسير مع مطالب أهالي المحافظة، قائلا إنه منذ عدة سنوات لم يلمس الأهالي تحسنا في وضع المستشفى والدليل ترتيب المستشفى في سلم مستشفيات منطقة عسير من حيث التميز وتقديم الخدمات.

المراكز الصحية

طالب عضو مجلس الأهالي عوض حجراف بضرورة تفعيل المراكز الصحية ودعمها بالكوادر الطبية والفنية لتخفيف الضغط على المستشفى العام. أما بخصوص المستشفى الجديد، فأكد عبدالله الصعيب -من أعيان ظهران الجنوب- أهمية تشغيل هذا المستشفى، قائلا إن تأخير الانتهاء من المشروع تسبب في استمرار معاناة الأهالي. وحمل الصعيب المسؤولين في وزارة الصحة المسؤولية في تعثر مشروع المستشفى الجديد الذي تجاوزت ميزانيته الإجمالية أكثر من 200 مليون ريال.

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شراكة مجتمعية

ثمن آل زعقان زيارة وفد الأهالي وحرصهم على تطوير منظومة العمل الصحي في المحافظة ووعدهم بعرض طلباتهم على المسؤولين في صحة عسير وطلب منهم تفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع الصحي في المحافظة للوصول إلى الأهداف المنشودة والعمل بروح الفريق الواحد.

4 مطالب صحية للأهالي

دعم المستشفى العام بكوادر طبية وفنية ومعدات وأجهزة

إنهاء مشكلة تعثر المستشفى الجديد

دعم المراكز الصحية بالكوادر وما تحتاجه من أجهزة

تفعيل دور العيادات في المستشفى بالكامل