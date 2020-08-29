إطلاق ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، غدا في مقر الإمارة بجدة، ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة؟» في دورته الخامسة.

ويأتي ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة استكمالاً للرؤية التي أطلق الملتقى لأجلها إذ يسهم في تحقيق الهدف الثاني لاستراتيجية المنطقة المتمثل في «بناء الإنسان» عبر تحقيق الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية من خلال مبادرات وبرامج وأنشطة يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

4 سنوات

يدخل الملتقى عامه الخامس ليواصل هدفه ورسالته التي انطلق من أجلها، حيث انطلقت أولى دوراته في العام 1438هـ، استقبل خلالها المئات من المبادرات، أثمرت عن 148 مبادرة في دورته الأولى وارتفعت في الدورة التالية إلى 163 مبادرة، وفي العام 1440 وصلت المبادرات إلى 171، فيما حققت العام الماضي 184 مبادرة، أسهمت جميعها في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي.

المبادرات

يتيح الملتقى تقديم المبادرات عبر ثلاثة أنواع هي: المبادرات التحولية ويقدمها ويشرف عليها الملتقى وتقدم من جهة أو أكثر بحيث تتكامل فيها الجهود لخدمة أهداف الملتقى، والمبادرات المؤسسية وتقدمها الجهات الحكومية والخاصة بشكل منفرد، ومبادرات الأفراد ويقدمها الأفراد كمشاركات فردية تتمحور حول تحقيق أهداف الملتقى.