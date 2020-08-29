الهاتف الإرشادي لطلاب وطالبات الطائف

تطلق إدارة التعليم بالطائف، اليوم، خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخِدْمات الإرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد.

وأوضحت الإدارة في بيان لها بالتنسيق مع قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة أن الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترتين صباحية ومسائية ولمدة ثلاثة أسابيع بدءاً من يوم غد «أيام الأحد والإثنين والثلاثاء» للطلاب وأولياء أمورهم علما أن الفترة الصباحية تبدأ من الساعة (9 - 12) ظهراً، فيما تتمثل الفترة المسائية من (5 - 7) مساء.