وأوضحت الإدارة في بيان لها بالتنسيق مع قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة أن الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترتين صباحية ومسائية ولمدة ثلاثة أسابيع بدءاً من يوم غد «أيام الأحد والإثنين والثلاثاء» للطلاب وأولياء أمورهم علما أن الفترة الصباحية تبدأ من الساعة (9 - 12) ظهراً، فيما تتمثل الفترة المسائية من (5 - 7) مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر الهاتف الإرشادي لطلاب وطالبات الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.