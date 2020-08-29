وقال مدير جمعية رفق لرعاية الأيتام بمحايل محمد الشيخي إن «الجمعية تخدم محافظة محايل والمحافظات التهامية التي لا يوجد بها فرع للجمعية»، مبينا أنه تم خلال الأسبوع الماضي توزيع 595 جهازا لوحيا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهناك تنسيق مع إدارة تعليم محايل من خلال برنامج تكافل لمساعدة الطلاب المحتاجين، وكذلك تنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) لدعم أبناء المسجلين في الضمان الاجتماعي بأجهزة لوحية.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم أيتام تعليم محايل بـ595 جهازا لوحيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.