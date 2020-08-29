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دعم أيتام تعليم محايل بـ595 جهازا لوحيا

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وزعت جمعية رفق لرعاية الأيتام بمحايل عسير الأسبوع المنصرم 595 جهازا لوحيا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية. وقال رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم محايل عبدالعلام الفلقي إن «هناك تنسيقا مع جمعية رفق بمحايل، وتواصل مع برنامج تكافل في الوزارة من أجل توفير الأجهزة اللوحية».

وقال مدير جمعية رفق لرعاية الأيتام بمحايل محمد الشيخي إن «الجمعية تخدم محافظة محايل والمحافظات التهامية التي لا يوجد بها فرع للجمعية»، مبينا أنه تم خلال الأسبوع الماضي توزيع 595 جهازا لوحيا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وهناك تنسيق مع إدارة تعليم محايل من خلال برنامج تكافل لمساعدة الطلاب المحتاجين، وكذلك تنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) لدعم أبناء المسجلين في الضمان الاجتماعي بأجهزة لوحية.


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