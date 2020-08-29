رفع 9600 متر مكعب من مخلفات البناء بالدمام

رفعت بلدية وسط الدمام خلال حملاتها المستمرة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري الماضي، أكثر من 9600 متر مكعب من الأنقاض؛ ومخلفات البناء والهدم داخل الأحياء السكنية، وإزالة 23 لوحة مخالفة، ومعالجة وإعادة طلاء 1008 حاويات للنظافة. وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية كثفت أعمال الإصحاح البيئي، بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة التشوهات البصرية، ورفع وإزالة الأنقاض داخل الأحياء السكنية وإزالة المظلات العشوائية، وتكثيف أعمال النظافة العامة، والعمل على تعقيم وتطهير حاويات النظافة والحدائق العامة.



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