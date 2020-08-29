حالة اشتباه بكورونا تنهي رحلة سفينة كروز سياحية



لم تتمكن سفينة «سيلفر سبيريت» السياحية من إكمال رحلتها، وذلك بعد أن اضطرت إلى العودة اليوم إلى ميناء الملك عبدالله في رابغ، بعد اكتشاف حالة يُشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19». وذكرت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية في بيان صحفي، أن الطاقم الصحي الخاص بالسفينة اشتبه بإصابة حالة بفيروس كورونا عقب انطلاق السفينة الخميس الماضي، في رحلة من ميناء رابغ، مشيرةً إلى أنه تم على الفور عزل الحالة عند اكتشاف أولى علامات الاشتباه بها، وتوجيه جميع الركاب بالبقاء في أجنحتهم الخاصة، حسب البروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة. وأضافت: «حرصا على سلامة الجميع، عادت السفينة إلى ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وكان طاقم من وزارة الصحة بانتظارها في الميناء للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة، وتحويل الحالة المشتبه بإصابتها إلى المستشفى، لإكمال تقديم إجراءات الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى حصر المخالطين لمتابعتهم». وأكدت الشركة أن صحة جميع الركاب وطاقم السفينة وسلامتهم هي الأولوية القصوى لديها، منوّهة إلى أنه يتم تطبيق جميع البروتوكولات، وتنفيذ أفضل الممارسات من أجل ضمان ذلك.

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