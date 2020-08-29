شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تخصيص الأسبوع الدراسي الأول لاستكمال التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
أكد المتحدث باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أنه سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي ضمن خطة الاطلاق التجريبي لمنصة مدرستي، لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، مشيرة إلى أنه يمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.
ويعود نحو 6 ملايين طالب وطالبة، غداً الأحد، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا؛ لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار "مدرستي في بيتي".
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