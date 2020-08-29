تعرف على الرحلة التعليمية للمشرف التربوي وقائد المدرسة على منصة مدرستي

سلسلة من الادوار المترابطة والمهمة للمشرف التربوي وقائد المدرسة لمتابعة الرحلة التعليمية عن بعد على منصة مدرستي وذلك حتى تتم العملية التعليمية بنجاح حيث أن هذه الرحلة للمشرف التربوي وقائد المدرسة هي خطوة من الخطوات المهمة التي يمكن من خلالها خدمة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وتقديم الدعم الفني لهم على كافة المستويات.

الرحلة التعليمية لقائد المدرسة على منصة مدرستي

تبدا الرحلة التعليمية لقائد المدرسة بالدخول على منصة مدرستي.

ضبط إعدادات الجدول الدراسي.

التحقق من تتطابق بيانات الطلاب والمعلمين والفصول الدراسية.

إسناد الأدوار والمهام لمنتسبي المدرسة.

متابعة المعلمين والمعلمات ومنتسبي المدرسة في تنفيذ المهام المطلوبة منهم.

عقد الاجتماعات الافتراضية والتواصل مع منتسبي المدرسة.

الاطلاع على تقارير الانجاز وإتخاذ الإجراءات العلاجية.

الرحلة التعليمية للمشرف التربوي على منصة مدرستي