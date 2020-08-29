دور المعلم في العملية التعليمية على منصة مدرستي

المعلم والمعلمة هم عصب العملية التعليمية فبدون المعلم والمعلمة فان العملية التعليمية تكون ناقصة ومشوه كما أن المعلم والمعلمة لا ينتهي دورهم عند محاوله توصيل المعلومة على حسب المنهج المدرسي ولكن للمعلم والمعلمة دور كامل في خدمة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم الفني لهم والتفاعل معهم لتحسين نواتج التعليم فالجهود المخلصة للمعلم والمعلمة دائما هي اساس نجاح العملية التعليمية
الرحلة التعليمية للمعلم على منصة مدرستي
للمعلم والمعلمة دور مهم واساسي في نظام التعليم عن بعد الذي تحاول المملكة العربية السعودية تطبيقه على ابنائها لتقليل الفاقد التعليمي خلال الظروف التي يمر بها العالم مع جائحه كورونا لذلك فإن للمعلم والمعلمة رحلة متميزة على هذه المنصة تتمثل في:
- تبدأ رحلة المعلم والمعلمة على منصة مدرستي بالدخول على المنصة والتعرف على جدول الحصص الخاص بكل معلم.
- تقديم الحصة الدراسية الافتراضية في موعدها من خلال الدرس المسجل على قناة عين ورصد حضور الطلاب.
- الاطلاع على تقارير اداء الطلاب وما تم انجازه من مهام وتقديم التغذية الراجحة لهم.
- بناء الاختبارات التقويمية الدورية للطلاب للتعرف على مستويات كل طالب.
- إعداد الحصة الدراسية وتصميمها في جدول الطلاب لتتضمن العمليات التعليمية والمهام الإلكترونية والواجبات والأنشطة التعليمية المختلفة.
- التفاعل مع الطلاب عبر أدوات التعليم الالكتروني والإجابة على الاستفسارات والاسئلة.
- تقديم حلول تعليمية الكترونية لتسديد الفاقد التعليمي ودعم الطلاب عن طريق تقديم دروس إضافية وإنشاء مسارات تعليمية.
- حضور اللقاءات الافتراضية مع منتسبي المدرسة.