دور المعلم في العملية التعليمية على منصة مدرستي

المعلم والمعلمة هم عصب العملية التعليمية فبدون المعلم والمعلمة فان العملية التعليمية تكون ناقصة ومشوه كما أن المعلم والمعلمة لا ينتهي دورهم عند محاوله توصيل المعلومة على حسب المنهج المدرسي ولكن للمعلم والمعلمة دور كامل في خدمة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم الفني لهم والتفاعل معهم لتحسين نواتج التعليم فالجهود المخلصة للمعلم والمعلمة دائما هي اساس نجاح العملية التعليمية

الرحلة التعليمية للمعلم على منصة مدرستي

للمعلم والمعلمة دور مهم واساسي في نظام التعليم عن بعد الذي تحاول المملكة العربية السعودية تطبيقه على ابنائها لتقليل الفاقد التعليمي خلال الظروف التي يمر بها العالم مع جائحه كورونا لذلك فإن للمعلم والمعلمة رحلة متميزة على هذه المنصة تتمثل في: