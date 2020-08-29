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شرح طريقة الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي

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منصة مدرستي هي المنصة التي سوف يتم الاعتماد عليها خلال الأسابيع القادمة داخل المملكة العربية للحضور إلى الفصول الدراسية حيث أن هذه المنصة سوف توفر اليوم الدراسي للطلبة والطالبات عن بعد وذلك من خلال محاكاة بشكل كامل لما يتم داخل اليوم الدراسي بشكل واقعي بداية من طابور الصباح والنشيد الوطني والتمارين وحضور الحصص الدراسية وحتى الانتهاء من اليوم الدراسي.

منصة مدرستي

التسجيل في حساب منصة مدرستي

  • في البداية يجب أن نعرف أن آلية الدخول على منصة مدرستي للطلاب والطالبات هي نفسها للمعلمين والمشرفين وقادة المدارس.
  • ولكن دخول أولياء الأمور على هذه المنصة يختلف عن دخول الطلاب والطالبات.
  • حتى يمكن الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور في البداية يجب التوجه إلى منصة توكلنا وذلك من خلال كتابة الرابط في متصفح الإنترنت https://www.tawkkalna.sdaia.gov.s

شرح طريقة الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي 1 29/8/2020 - 9:09 م

  • بعد ذلك يتم كتابة رقم بطاقة الأحوال واسم المستخدم على منصة توكلنا سوف يتم إرسال رمز التحقق على الجوال.

شرح طريقة الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي 2 29/8/2020 - 9:09 م

  • بعد كتابة رمز التحقق سوف يتم فتح الحساب على منصة توكلنا.

شرح طريقة الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي 3 29/8/2020 - 9:09 م

  • بعد ذلك يتم النقر على خانة منصة مدرستي في إعدادات منصة توكلنا.

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شرح طريقة الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي 4 29/8/2020 - 9:09 م

  • عند فتح منصة مدرستي من خلال توكلنا سوف نبحث عن اسم الطالب فإذا كان هناك بعض اسماء الطلاب الغير ظاهرة فهي مجرد إجراءات تقنية في الوزارة سوف ننتظر قليلا وسوف يظهر الاسم.
  • عند اختيار اسم الطالب سوف يظهر اسم المستخدم الخاص به ورقم المرور الذي يتم استخدامه على منصة مدرستي.
  • بعد ذلك يتم الذهاب إلى منصة مدرستي من خلال البحث عنها في متصفح جوجل ويمكن الدخول عليها من هنا .
  • بعد ذلك يتم النقر على خانة تسجيل الدخول على منصة مدرستي.

شرح طريقة الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي 5 29/8/2020 - 9:09 م

  • بعد ذلك يتم اختيار إذا كنت طالب أو معلم أو مشرف.
  • من المهم تفعيل حسابك على مايكروسوفت تيمز.

شرح طريقة الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي 6 29/8/2020 - 9:09 م

  • بعد ذلك يتم كتابه اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق توكلنا.
  • بعد ذلك يتم تغيير كلمة السر ففي الخانة الأولى يتم إضافة كلمة السر الحالية والخانة الثانية والثالثة يتم كتابة كلمة السر الجديدة.

شرح طريقة الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي 7 29/8/2020 - 9:09 م

  • أما الخطوة الأخيرة وهي التحقق من الحساب عن طريق إرسال رسالة أخرى على رقم الهاتف الجوال.
  • هذه الخطوات تتم لمرة واحدة فقط وبعد ذلك يمكن الدخول على منصة باسم المستخدم وكلمة المرور مباشرة.
  • عند وجود أي مشكلة يمكن التواصل مع الدعم الفني للمنصة من خلال رقم الدعم الفني.

شرح طريقة الدخول إلى حسابك في منصة مدرستي 8 29/8/2020 - 9:09 م

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الكلمات الدلائليه
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