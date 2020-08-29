رابط تطبيق تيمز مايكروسوفت Microsoft Teams

بعد الإعلان عن نية عدم تأجيل العام الدراسي الجديد داخل المملكة العربية السعودية، وأعلنت وزارة التعليم السعودي أن بداية العام الدراسي الجديد لعام 2020 م سوف يكون يوم الأحد الموافق 30 أغسطس الجاري و 11 من شهر محرم لعام 1442هـ ، وبعد دراسة وزيرالتعليم السعودي كافة الاستعداد لتطبيق نظام التعليم عن بعد وذلك طبقاً للإجراءات الإحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” .

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كما أشار وزير التعليم السعودي أنه تم التعاون مع شركة مايكروسوفت بتوفير تطبيق تيمز ” Teams”، وهنا ناشد وزير التعليم على ضرورة تحميل تطبيق تيمز على هواتف جميع الطلبة والطالبات وذلك لسهولة التواصل معهم ومعرفة موعد الحضور في الفصول الإفتراضية ونجاح التجربة الأولي في التعلم عن بُعد.

تطبيق أبلكيشن تيمز “Teams app”

الجدير بالذكر أن تطبيق تيمز يمكن تحميله على كافة الهواتف الذكية ، فجميع الطلبة والطالبات يمكن تحميله بكل سهوله ويُسر وذلك من خلال الدخول على الرابط خاص به ، ولقد غردت المتحدثة باسم وزارة التعليم السعودي السيدة إبتسام الشهري عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه تم تعديل موعد بداية اليوم الدراسي للمرحلتي المتوسطة والثانوية على أن يكون بداية ً من الساعة التاسعة صباحا بدلا من الساعة السابعة، وذلك بهدف أن يتوافق مع ظروف جميع الطلبة والطالبات وأُسرهم وكذلك موظفي الهيئة التعليمية .

ماهي الفصول الإفتراضية؟

هي بيئة تعليمية إفتراضية تسمح للمعلم التواصل مع جميع الطلبة في مختلف المراحل التعليمية لعرض المادة التعليمية التابعة له، كما تسمح لجميع الطلبة طرح كافة الأسئلة ويقوم المعلم بالرد علي تلك الأسئلة بكل سهولة ويُسر.