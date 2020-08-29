شرح طريقة تفعيل تطبيق مايكروسوفت تيمز Microsoft teams على منصة مدرستي

دعت وزارة التعليم السعودي الطلاب والطالبات تحميل تطبيق مايكروسوفت تيمز لتسهيل الحضور للفصول الافتراضية في الوقت المحدد للعام الدراسي حيث أكدت الوزارة عبر حسابها على موقع تويتر أن التطبيق يساعد على التجربة المتميزة في التعليم عن بعد بالإضافة الى حضور الفصول الافتراضية حسب الوقت المحدد في الجدول الدراسي.

ما هو تطبيق مايكروسوفت تيمز ؟

أحد التطبيقات الرائعة التي تم إنتاجها من خلال شركة مايكروسوفت والذي يساهم في توفير المساعدة للمؤسسات والشركات على تنظيم عمليات الاتصالات الخاصة بهم ولكن في الوقت الحالي يتم استخدام التطبيق في عمليات التعليم عن بعد نتيجة للظروف التي يمر بها العالم حيث أن التطبيق يوفر القدرة على الوصول إلى كافة المحادثات والملفات المشتركة عن طريقه بشكل سهل.

Advertisements

حيث أن تطبيق Microsoft teams يتم استخدامه من الطالبات والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين لتسهيل المتابعة للدروس التعليمية عن بعد بدون الحاجة إلي الحضور الدائم داخل المدرسة فهو تطبيق رائع يمكن استخدامه عن طريق متصفح الإنترنت بصورة مباشرة كما أن مايكروسوفت قامت بإصدار تصميمات مختلفة يمكن استخدامها عن طريق استخدام الهواتف الجوالة أو أجهزة الحاسب الآلي بشكل سهل.

مميزات تطبيق Microsoft teams

تطبيق مايكروسوفت تيمز يمكن من خلاله إجراء المكالمات سواء بشكل فردي أو جماعي والتحكم فيها سواء فيديو أو صوت.

يشتمل التطبيق على عدد كبير من الأدوات التي تساهم في عملية التعليم عن بعد.

الإصدار مجاني ويوجد فيه تكامل مع أي تطبيق آخر بشكل سهل.

يتم استخدام التطبيق في عمليات التعليم عن بعد بصورة رائعة.

يمكن تنزيل التطبيق على جهاز الكمبيوتر أو أجهزة الهواتف الجوالة.

يوفر تطبيق Microsoft teams الكثير من الأدوات التي تساعد على التعاون بين الطلاب والمعلمين.

خطوات الربط بين منصة مدرستي وتطبيق مايكروسوفت تيمز