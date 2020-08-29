شكرا لقرائتكم خبر رفع 9600 م3 من الأنقاض ومخلفات البناء وسط الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت بلدية محافظة القطيف بالتعاون مع الجهات المختصة أمس شقة سكنية في جزيرة تاروت محولة لعيادة بيطرية، وذلك خلال حملات وجولات تفتيشية لمتابعة المواقع المخالفة في المحافظة، وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات قد تسبب ضررا على الصحة العامة، لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن هذه الجولات أسفرت عن ضبط شقة سكنية في جزيرة تاروت محولة لعيادة بيطرية مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية، وتم التحفظ على الموجودات، وجار اتخاذ اللازم في كل ما يخصه وفق الأنظمة والتعليمات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية التي تمنع التصرفات المخالفة، وتطبيق العقوبات على جميع المخالفين.

وأكد، استمرار جهود البلدية الرقابية لتهيئة الأجواء الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة للمحافظة على الإصحاح البيئي، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

من جهة ثانية رفعت بلدية وسط الدمام خلال حملاتها المستمرة لأعمال النظافة والإصحاح البيئي للعام الهجري الماضي، أكثر من 9600 م3 من الأنقاض ومخلفات البناء والهدم داخل الأحياء السكنية، وإزالة 23 لوحة مخالفة، ومعالجة وإعادة طلاء 1008 حاويات للنظافة.

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وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن البلدية كثفت أعمال الإصحاح البيئي، بهدف رفع المستوى الصحي والحضاري وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة التشوهات البصرية، ورفع وإزالة الأنقاض داخل الأحياء السكنية وإزالة المظلات العشوائية، وتكثيف أعمال النظافة العامة، والعمل على تعقيم وتطهير حاويات النظافة والحدائق العامة والمتنزهات ومتابعة الباعة الجائلين ورفع البسطات المخالفة.

من جانبه أوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية فايز الفيفي، أنه تم خلال العام الماضي تعقيم وتطهير 375 موقعا ومتنزها داخل نطاق البلدية، ورفع نحو 5000 بسطة مخالفة من البضائع المتنوعة والفواكه والخضراوات، مؤكدا استمرارية الرقابة العامة في الأسواق والطرقات العامة.

من حملات بلدية وسط الدمام العام الماضي: