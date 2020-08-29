محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات بلغ 155 سجّل لبنان 662 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت). وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16.275 إصابةً، فيما زادت عدد حالات الشفاء إلى 4.484 حالة. وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 155.فيروس كورونا الجديد 662 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 16.275 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-29 سجّل لبنان 662 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت). وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16.275 إصابةً، فيما زادت عدد حالات الشفاء إلى 4.484 حالة. Advertisements وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 155. 29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 09:26 PM عدد الوفيات بلغ 155 عدد الوفيات بلغ 155 سجّل لبنان 662 إصابة جديدة، و7 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (السبت). وبينت وزارة الصحة العامة في لبنان، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 16.275 إصابةً، فيما زادت عدد حالات الشفاء إلى 4.484 حالة. وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 155. ، 662 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 16.275 ،

المصدر : الخليج 365

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