محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 26 حالة وفاة خلال يوم سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056. وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078. وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618.فيروس كورونا الجديد حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-29 سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056. وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078. Advertisements وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618. 29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 09:43 PM تسجيل 26 حالة وفاة خلال يوم تسجيل 26 حالة وفاة خلال يوم سجّل المغرب اليوم (السبت)، 1.567 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 60.056. وأفادت وزارة الصحة المغربية بأنها سجّلت 26 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.078. وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يرتفع إلى 44.618. ، حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056 ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة إصابات "كورونا" في المغرب تقفز إلى 60.056 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.