، "كورونا" يباغت 5.453 فرنسيًّا جديدًا ويودي بحياة 6 ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجَّلت فرنسا 5.453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولاً من 7.379 أمس.
وبيّنت وزارة الصحة أن العدد التراكمي لوفيات كورونا ارتفع إلى 30.602 من 30.596 حالة، أُعلنت أمس، وفقًا لـ"رويترز".
وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 4.530 حالة، مقابل 4.535 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركزة إلى 400 من 387.فيروس كورونا الجديد فرنسا
"كورونا" يباغت 5.453 فرنسيًّا جديدًا ويودي بحياة 6صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-29
سجَّلت فرنسا 5.453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولاً من 7.379 أمس.
وبيّنت وزارة الصحة أن العدد التراكمي لوفيات كورونا ارتفع إلى 30.602 من 30.596 حالة، أُعلنت أمس، وفقًا لـ"رويترز".
وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 4.530 حالة، مقابل 4.535 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركزة إلى 400 من 387.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
09:05 PM
عدد الوفيات يرتفع إلى 30.602
سجَّلت فرنسا 5.453 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت نزولاً من 7.379 أمس.
وبيّنت وزارة الصحة أن العدد التراكمي لوفيات كورونا ارتفع إلى 30.602 من 30.596 حالة، أُعلنت أمس، وفقًا لـ"رويترز".
وبلغ عدد المصابين بكورونا في المستشفيات 4.530 حالة، مقابل 4.535 حالة في اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات في وحدات العناية المركزة إلى 400 من 387.
، "كورونا" يباغت 5.453 فرنسيًّا جديدًا ويودي بحياة 6 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يباغت 5.453 فرنسيًّا جديدًا ويودي بحياة 6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.