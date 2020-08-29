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أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (السبت)، بتسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبين رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 43.781 إصابة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى1.491 حالة، بعد تسجيل 8 وفيات.
وأشارت إلى أن اللجنة سُجّلت 281 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 30.717 حالة شفاء.فيروس كورونا الجديد
إصابة 379 جزائرياً بـ"كورونا" خلال 24 ساعةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-29
أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (السبت)، بتسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبين رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 43.781 إصابة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى1.491 حالة، بعد تسجيل 8 وفيات.
وأشارت إلى أن اللجنة سُجّلت 281 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 30.717 حالة شفاء.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
09:05 PM
إجمالي الحالات بلغ 43.781
أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (السبت)، بتسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبين رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 43.781 إصابة مؤكدة، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى1.491 حالة، بعد تسجيل 8 وفيات.
وأشارت إلى أن اللجنة سُجّلت 281 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 30.717 حالة شفاء.
، إصابة 379 جزائرياً بـ"كورونا" خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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