محمد بن مسعود - الدمام - "التعليم": الأسبوع الأول لمنصة "مدرستي" سيخصَّص للتسجيل والتدريب والتهيئة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-08-29 أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أنه ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ #منصة_مدرستي، سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة. ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة. 29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 09:45 PM Advertisements أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أنه ضمن خطة الإطلاق التجريبي لـ #منصة_مدرستي، سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة. ويمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة. ، "التعليم": الأسبوع الأول لمنصة "مدرستي" سيخصَّص للتسجيل والتدريب والتهيئة ،

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