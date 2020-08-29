5 نصائح لتخطي الازدحام المروري بأمان

2020-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد المرور السعودي على ضرورة اتباع تنظيمات السير على الطريق؛ للوصول الآمن إلى وجهة الشخص عند وجود الازدحام المروري.

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه لتجاوز الازدحام المروري بأمان، يجب تجنب التجاوز عبر كتف الطريق، مع إعطاء أفضلية العبور لمركبات الطوارئ والمحافظة على التركيز والابتعاد عن الجوال.

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كما يجب ترك مسافة آمنة بين قائد السيارة وبين المركبة التي أمامه، مع الالتزام بالمسار وعدم التنقل بين المسارات كانت وإن كانت حركتها أسرع.

وفي وقت سابق، حذر المرور من خطورة عبور المشاة للطرق السريعة، حيث أكد أن ذلك يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

وأوضح المرور أن عبور المشاة للطرق السريعة يُعرض حياتهم للخطر، ويتسبب بإرباك الحركة المرورية مما يزيد احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

وأضاف أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 1000 إلى 2000 ريال.

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