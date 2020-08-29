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آلية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة مدرستي
يجب الدخول أولًا إلى موقع توكلنا ثم تسجيل حساب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة التعليم آلية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة مدرستي.
ويمكن التسجيل والدخول عبر منصة مدرستي عبر الدخول إلى موقع توكلنا ثم تسجيل حساب باسم الشخص، وبعدها يتم اختيار منصة مدرستي ويظهر بعدها إرسال كلمة المرور، وبعد الضغط عليها ستصل إلى الهاتف المُسجل في المنصة.
ما هي منصة مدرستي ؟
وتُعد منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.
وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.
كما تتيح المنصة للطلاب إمكانية التواصل بشكل مستمر مع معلميهم، لمعرفة كافّة المستجدات والمهام المطلوبة منهم، والتفاعل معها بالشكل الصحيح، ومعرفة كافة البدائل المتاحة للعملية التعليمية، بالإضافة إلى معرفة المحاور الأساسية للعملية التعليمية، والبدائل لكل نطاق، والتي تتمثّل في الحضور ومصادر المحتوى التعليمي والأنشطة التعليمية والتقييم والاختبارات.
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