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2020-08-29 القبض على مواطن وباكستاني انتحلا صفة رجلي أمن لسلب 81 ألف ريال جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على متهمين اثنين تورطا بانتحال صفة رجلي أمن. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على متهمين اثنين ، (مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية ، في العقد الثالث والرابع من العمر ) ، تورطا بانتحال صفة رجلي أمن ، وسلب مبلغ 81770 ريالاً من أحد المقيمين ، ووثائق ثبوتية وجهازي هاتفٍ جوال ، وقد ضبط بحوزتهما مبلغ 12060 ريالاً ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

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