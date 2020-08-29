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2020-08-29 إيقاف 3 أشخاص أتلفوا جهاز ساهر على طريق تربة – خرمة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة إيقاف ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة – الخرمة. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد الغامدي ، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت – بفضل الله -من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة – الخرمة ،( وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر )، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة .

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