إزالة تعديات على أراض حكومية في أملج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت لجنة التعديات بمركز الشبحة التابع لمحافظة أملج أمس، تعديات بقرية حضر بلغت مساحتها الإجمالية نحو 28 ألف متر مربع. وأوضحت اللجنة أن الإزالة شملت غرفا و أحواشا وهناجر، حيث طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المتعدين، فيما سلمت الأراضي لبلدية الشبحة. وأبانت اللجنة أنها تعمل بشكل متواصل لمنع مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة، وفقا للتوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.

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