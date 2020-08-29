شكرا لقرائتكم خبر إتلاف 6400 كجم من المواد الغذائية الفاسدة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المدير العام للرخص والرقابة الشاملة بالأمانة الدكتور محمد العاوي أن الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مؤكدا أنه أتلف خلال الحملة 6.418 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى تسجيل 2.629 مخالفة على منشآت تجارية، وذلك بعد نحو 14.254 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال شهر أغسطس.
وأشار إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلا عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 6400 كجم من المواد الغذائية الفاسدة في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.