أمانة العاصمة المقدسة تعالج 734 بلاغا خلال أسبوع

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وأوضح المدير العام لخدمة العملاء المهندس وائل بن صالح حلواني أن البلاغات في مجملها متعلقة بالنظافة العامة وصحة البيئية وتأهيل الطرق والإنارة، مشيرا إلى أن معالجتها جرت وفق الإجراءات اللازمة بحسب الخطة المعدة لذلك.
ولفت إلى خدمة 998 مواطنا عن بعد دون الحاجة إلى الزيارة الحضورية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتسهيل إجراءات الخدمات البلدية لهم.
من جهة أخرى أغلقت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية 4 منشآت تجارية مخالفة للنشاط وأخرى لا تحمل رخصة تجارية، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية في نطاق البلدية.
وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر المالكي، أنه تم إتلاف 480 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إتلاف 400 كجم من التبغ مجهول المصدر، مشيرا إلى ضبط 3 باعة جائلين مخالفين لممارستهم البيع العشوائي.
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