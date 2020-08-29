شكرا لقرائتكم خبر إعلان الفائزين بجائزة عمار في نسختها الاستثنائية لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، رئيس جمعية الأطفال المعوقين، الأمير سلطان بن سلمان، أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز داعمة لذوي الإعاقة، حيث تبنت منذ ذلك الوقت عددا من المبادرات الكبيرة والهامة على المستوى الوطني، والتي انطلقت من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ومن أهمها نظام الوصول الشامل وتأسيس هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المنظومة ذات الصلة لتسهيل حياة المعاقين وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا وعمليا.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لجمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة في النسخة الاستثنائية من جائزة عمار لدعم المبدعين في مواجهة كورونا، والذي نظمته عبر منصات التواصل الاجتماعي لإعلان الفائزين بالمسابقة، والتي تقدم لها نحو 12 ألف مشترك تمت تصفيتهم على مراحل عدة حتى وصلت لـ30 متسابقا لتعمد لجنة التحكيم المكونة من (عمار بوقس، أحمد الشقيري، قصي خضر، حبيب الحبيب، دارين البايض) إلى اختيار 20 متسابقا ثم 10 متسابقين، ليتنافس 6 متأهلين على المراكز الثلاثة الأولى.

من جهته قدم وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي شكره لرئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة الدكتور عمار بوقس على تخصيصه جائزة هذا العام للمشاركات المتميزة في مواجهة كورونا تكريما لجهود قطاعات الدولة كافة.

أسماء الفائزين:

Advertisements

المركز الأول:

عادل الحارثي

50 ألف ريال

المركز الثاني:

عبده سك

25 ألف ريال

المركز الثالث: