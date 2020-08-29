تراجع إصابات كورونا اليومية إلى ما دون الألف حالة

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وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه أجريت 52,008 فحوصات مخبرية جديدة.
وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.
- إجمالي الحالات 313,911
- المتعافون 288,441
- الحالات النشطة 21,630
- الوفيات 3840
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