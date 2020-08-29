تراجع إصابات كورونا اليومية إلى ما دون الألف حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مضي نحو 5 أشهر سجلت إصابات فيروس كورونا اليومية أمس تراجعا إلى ما دون الألف حالة، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 987 إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 1038حالة، و27 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 313,911 حالة، من بينها 21,630 حالة نشطة، منها 1555 حالة حرجة. وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتة إلى أنه أجريت 52,008 فحوصات مخبرية جديدة. وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض الفيروس، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة. إجمالي الحالات 313,911

المتعافون 288,441

الحالات النشطة 21,630

الوفيات 3840

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