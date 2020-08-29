الفيصل يدشن غدا ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة

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ويأتي الملتقى في دورته الخامسة استكمالا للرؤية التي أطلق من أجلها، إذ يسهم في تحقيق الهدف الثاني لاستراتيجية المنطقة المتمثل في «بناء الإنسان» عبر تحقيق الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية من خلال مبادرات وبرامج وأنشطة، يشارك في تنفيذها المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة.
ويدخل الملتقى عامه الخامس ليواصل هدفه ورسالته التي انطلق من أجلها، حيث انطلقت أولى دوراته في عام 1438هـ، استقبل خلالها المئات من المبادرات التي أثمرت عن 148 مبادرة في دورته الأولى وارتفعت في الدورة التالية إلى 163 مبادرة، وفي عام 1440 وصلت المبادرات إلى 171، فيما حققت العام الماضي 184 مبادرة، أسهمت جميعها في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية المجتمع والفرد، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية لتطوير العمل الثقافي.
الملتقى يتيح تقديم المبادرات عبر 3 أنواع:
المبادرات التحولية:
- يقدمها ويشرف عليها الملتقى وتقدم من جهة أو أكثر
- تقدمها الجهات الحكومية والخاصة بشكل منفرد
- يقدمها الأفراد كمشاركات فردية
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