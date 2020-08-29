الإطاحة بعصابة سلب مركبات تحت تهديد السلاح الأبيض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بتشكيل عصابي ارتكب 9 جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيل عصابي مكون من (أربعة مواطنين / في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا 9 جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة وإيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها.

وأوضح الكريديس أن التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية ومخالفات مرورية، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.