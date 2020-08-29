تعليم ظهران الجنوب يفعل الهاتف الإرشادي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت إدارة التعليم بظهران الجنوب خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري لوحدة الخدمات الإرشادية لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة التعليم عن بعد. وأوضح رئيس قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة حسين السيد أن الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين خلال فترة التعليم عن بعد، مشيرا إلى أن فريق العمل سيواصل أعماله للهاتف الإرشادي والاستشاري خلال أيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس من الساعة الـ8 صباحا إلى الساعة الـ12 ظهرا.

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