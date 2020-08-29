السعودية | الملحقية في أستراليا تحدد موعد آخر رحلة عودة للمبتعثين

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شكرا لقرائتكم الملحقية في أستراليا تحدد موعد آخر رحلة عودة للمبتعثين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا، في رسالة وجهتها للخريجين والخريجات والمبتعثين ومرافقيهم، أنه تم تنسيق رحلة عودة "أخيرة ونهائية"، وذلك يوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول القادم.
ودعت الملحقية جميع المعنيين إلى سرعة التقدم بالطلبات والتواصل مع مركز رعاية المبتعثين في الخطوط السعودية لإجراء الحجوزات للعودة إلى المملكة.
وكشفت الملحقية أنه يجب على جميع الخريجين سرعة التقدم بطلب "إنهاء دراسة" وطلب "تذكرة"، على الموقع المخصص لذلك، بحيث تتمكن الملحقية من استمرار الصرف عليهم إلى حين مغادرتهم أستراليا في تاريخ 3 سبتمبر/أيلول المقبل، مشددةً على أن هذا التاريخ هو موعد "آخر رحلة" لعودة الخريجين إلى المملكة وكذلك "آخر تاريخ" لاستمرار الصرف عليهم.
كما طلبت من جميع المتقدمين للسفر إحضار ما يثبت النتيجة السلبية لاختبار الكشف عن كورونا (PCR) للتمكن من الصعود إلى الطائرة، حسب أنظمة وقوانين الخطوط الناقلة، مع ضرورة ظهور نتيجة الاختبار قبل الرحلة بأربعة أيام بحد أقصى.
وأرفقت الملحقية الثقافية قوائم المراكز المعتمدة للفحص لكل ولاية في أستراليا، وذلك على موقعها الإلكتروني.
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