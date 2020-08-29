محمد بن مسعود - الدمام - حسابات معقدة لأكثر من 4 فرق مهددة بالهبوط تختتم غدًا الأحد منافسات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات.

ويستضيف الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء فريق الاتحاد في تمام الـ 6:40 مساءً، في لقاء مهم لكلا الفريقين، ويسعى كلاهما لكسب نقاط اللقاء والابتعاد عن مناطق الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يمتلك المستضيف 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما يمتلك الاتحاد 30 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفي مباراة مثيرة يحل الوحدة ضيفاً على الفيصلي بمدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويدخل الفيصلي صاحب المركز الخامس بـ 42 نقطة والوحدة صاحب المركز الرابع بـ 46 نقطة المباراة من أجل خطف النقاط الثلاث لحجز مقعد آسيوي قبل نهاية الدوري والتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويستعد التعاون لملاقاة الاتفاق، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ويتطلع التعاون لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه الوحدة، فيما يأمل الاتفاق الخروج بنتيجة إيجابية بعد انتصاره على الرائد الجولة الماضية وتقديمه مستويات جيدة في الجولات الأخيرة .

وفي آخر مواجهات الجولة، يلتقي الأهلي مع ضيفه فريق الشباب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وحجز مقعد آسيوي للابتعاد عن ملاحقيه فريقي الوحدة والفيصلي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد بـ 46، فيما يسعى الشباب صاحب النقاط الـ 39 في المركز الثامن، لتحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة، بعد تعادله في الجولة الماضية على ملعبه مع ضيفه أبها .

الاتحاد والفتح من أجل البقاء.. وفارق النقطة يشعل المواجهة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-29 تختتم غدًا الأحد منافسات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات.

ويستضيف الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء فريق الاتحاد في تمام الـ 6:40 مساءً، في لقاء مهم لكلا الفريقين، ويسعى كلاهما لكسب نقاط اللقاء والابتعاد عن مناطق الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يمتلك المستضيف 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما يمتلك الاتحاد 30 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفي مباراة مثيرة يحل الوحدة ضيفاً على الفيصلي بمدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويدخل الفيصلي صاحب المركز الخامس بـ 42 نقطة والوحدة صاحب المركز الرابع بـ 46 نقطة المباراة من أجل خطف النقاط الثلاث لحجز مقعد آسيوي قبل نهاية الدوري والتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويستعد التعاون لملاقاة الاتفاق، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ويتطلع التعاون لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه الوحدة، فيما يأمل الاتفاق الخروج بنتيجة إيجابية بعد انتصاره على الرائد الجولة الماضية وتقديمه مستويات جيدة في الجولات الأخيرة .

وفي آخر مواجهات الجولة، يلتقي الأهلي مع ضيفه فريق الشباب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وحجز مقعد آسيوي للابتعاد عن ملاحقيه فريقي الوحدة والفيصلي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد بـ 46، فيما يسعى الشباب صاحب النقاط الـ 39 في المركز الثامن، لتحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة، بعد تعادله في الجولة الماضية على ملعبه مع ضيفه أبها . 29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 Advertisements 06:25 PM حسابات معقدة لأكثر من 4 فرق مهددة بالهبوط حسابات معقدة لأكثر من 4 فرق مهددة بالهبوط تختتم غدًا الأحد منافسات الجولة 28 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات.

ويستضيف الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء فريق الاتحاد في تمام الـ 6:40 مساءً، في لقاء مهم لكلا الفريقين، ويسعى كلاهما لكسب نقاط اللقاء والابتعاد عن مناطق الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يمتلك المستضيف 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما يمتلك الاتحاد 30 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفي مباراة مثيرة يحل الوحدة ضيفاً على الفيصلي بمدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، ويدخل الفيصلي صاحب المركز الخامس بـ 42 نقطة والوحدة صاحب المركز الرابع بـ 46 نقطة المباراة من أجل خطف النقاط الثلاث لحجز مقعد آسيوي قبل نهاية الدوري والتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويستعد التعاون لملاقاة الاتفاق، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ويتطلع التعاون لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه الوحدة، فيما يأمل الاتفاق الخروج بنتيجة إيجابية بعد انتصاره على الرائد الجولة الماضية وتقديمه مستويات جيدة في الجولات الأخيرة .

وفي آخر مواجهات الجولة، يلتقي الأهلي مع ضيفه فريق الشباب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره وحجز مقعد آسيوي للابتعاد عن ملاحقيه فريقي الوحدة والفيصلي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد بـ 46، فيما يسعى الشباب صاحب النقاط الـ 39 في المركز الثامن، لتحقيق الفوز وخطف نقاط المباراة، بعد تعادله في الجولة الماضية على ملعبه مع ضيفه أبها .

، الاتحاد والفتح من أجل البقاء.. وفارق النقطة يشعل المواجهة ،

المصدر : الخليج 365

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