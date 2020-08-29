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أفادت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، بأن المملكة المتحدة سجلت 1.108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل أمس.
وذكرت أن 12 مريضاً توفوا بعد 28 يوماً من اكتشاف إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".
وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات، التي تجريها خصوصاً في المناطق، التي ينتشر فيها المرض محلياً.فيروس كورونا الجديد
بريطانيا.. 1.108 إصابات مؤكدة بـ"كورونا" خلال يومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-29
أفادت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، بأن المملكة المتحدة سجلت 1.108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل أمس.
وذكرت أن 12 مريضاً توفوا بعد 28 يوماً من اكتشاف إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".
وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات، التي تجريها خصوصاً في المناطق، التي ينتشر فيها المرض محلياً.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
08:05 PM
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
08:42 PM
الفيروس أنهى حياة 12 مريضاً
أفادت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، بأن المملكة المتحدة سجلت 1.108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل أمس.
وذكرت أن 12 مريضاً توفوا بعد 28 يوماً من اكتشاف إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".
وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات، التي تجريها خصوصاً في المناطق، التي ينتشر فيها المرض محلياً.
، بريطانيا.. 1.108 إصابات مؤكدة بـ"كورونا" خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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