، "ليس لها مبرر".. فرنسيون يتظاهرون ضد وضع الكمامات ،

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تجمّع بين 200 و300 شخص بهدوء، اليوم السبت، في باريس؛ للتنديد بفرض وضع الكمامات، هاتفين "حرية، حرية"، في أول تظاهرة مماثلة في فرنسا.
واحتشد المتظاهرون في ساحة "ساحة الأمة" في شرق باريس، واتّهموا خصوصاً الحكومة بـ"التلاعب بالناس عبر الخوف" وبفرض وضع الكمامات في عدة مدن كبيرة "من دون أي مبرر علمي"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وهذه أول تظاهرة لناشطين معارضين لوضع الكمامات في فرنسا حيث يسعون للظهور، على عكس دول أخرى مثل ألمانيا، التي احتشد في عاصمتها 18 ألف متظاهر للتنديد بالتدابير المفروضة لاحتواء وباء "كوفيد-19"، اليوم.
وطوّق عشرات الشرطيين المتظاهرين في باريس بسرعة، وسطّر بعضهم مخالفات بقيمة 135 يورو بحق متظاهرين لم يضعوا الكمامات.
وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت وسط التصفيق قائلاً: "الناس لا يريدون الكمامة، يضعونها فقط لأنهم يخشون الحصول على غرامة".
"ليس لها مبرر".. فرنسيون يتظاهرون ضد وضع الكماماتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-29
تجمّع بين 200 و300 شخص بهدوء، اليوم السبت، في باريس؛ للتنديد بفرض وضع الكمامات، هاتفين "حرية، حرية"، في أول تظاهرة مماثلة في فرنسا.
واحتشد المتظاهرون في ساحة "ساحة الأمة" في شرق باريس، واتّهموا خصوصاً الحكومة بـ"التلاعب بالناس عبر الخوف" وبفرض وضع الكمامات في عدة مدن كبيرة "من دون أي مبرر علمي"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وهذه أول تظاهرة لناشطين معارضين لوضع الكمامات في فرنسا حيث يسعون للظهور، على عكس دول أخرى مثل ألمانيا، التي احتشد في عاصمتها 18 ألف متظاهر للتنديد بالتدابير المفروضة لاحتواء وباء "كوفيد-19"، اليوم.
وطوّق عشرات الشرطيين المتظاهرين في باريس بسرعة، وسطّر بعضهم مخالفات بقيمة 135 يورو بحق متظاهرين لم يضعوا الكمامات.
وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت وسط التصفيق قائلاً: "الناس لا يريدون الكمامة، يضعونها فقط لأنهم يخشون الحصول على غرامة".
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
07:52 PM
اتهموا الحكومة بتخويف المواطنين
تجمّع بين 200 و300 شخص بهدوء، اليوم السبت، في باريس؛ للتنديد بفرض وضع الكمامات، هاتفين "حرية، حرية"، في أول تظاهرة مماثلة في فرنسا.
واحتشد المتظاهرون في ساحة "ساحة الأمة" في شرق باريس، واتّهموا خصوصاً الحكومة بـ"التلاعب بالناس عبر الخوف" وبفرض وضع الكمامات في عدة مدن كبيرة "من دون أي مبرر علمي"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وهذه أول تظاهرة لناشطين معارضين لوضع الكمامات في فرنسا حيث يسعون للظهور، على عكس دول أخرى مثل ألمانيا، التي احتشد في عاصمتها 18 ألف متظاهر للتنديد بالتدابير المفروضة لاحتواء وباء "كوفيد-19"، اليوم.
وطوّق عشرات الشرطيين المتظاهرين في باريس بسرعة، وسطّر بعضهم مخالفات بقيمة 135 يورو بحق متظاهرين لم يضعوا الكمامات.
وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر الصوت وسط التصفيق قائلاً: "الناس لا يريدون الكمامة، يضعونها فقط لأنهم يخشون الحصول على غرامة".
، "ليس لها مبرر".. فرنسيون يتظاهرون ضد وضع الكمامات ،
المصدر : الخليج 365
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