محمد بن مسعود - الدمام - 340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت فلسطين 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات. فلسطين تسجّل 417 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-29 سجلت فلسطين 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات. Advertisements 29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 06:02 PM 340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية 340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت فلسطين 4 وفيات و417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و340 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.7%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات. ، فلسطين تسجّل 417 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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