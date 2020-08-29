محمد بن مسعود - الدمام - استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية في الدريهمي غرب الجمهورية اليمنية. يأتي ذلك استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية تنفذها الميليشيات. قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة 29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 08:25 PM استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي Advertisements بالفيديو .. القوات المشتركة تُسقط "مسيَّرة" حوثية في الدريهمي غرب اليمن بالفيديو .. القوات المشتركة تُسقط "مسيَّرة" حوثية في الدريهمي غرب اليمن أسقطت القوات المشتركة طائرة مسيَّرة حوثية في الدريهمي غرب الجمهورية اليمنية. يأتي ذلك استمرارًا لعمليات التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، ضمن سلسلة عمليات إرهابية تنفذها الميليشيات. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو .. القوات المشتركة تُسقط "مسيَّرة" حوثية في الدريهمي غرب اليمن ،

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