، المسار الإعلامي السياحي الثاني ينطلق إلى محافظة القرى.. الاثنين ،

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بتوجيه من أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ينطلق المسار الإعلامي السياحي الثاني نحو محافظة القرى، الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 12 من الشهر الجاري بمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات.
وقال رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان الكرت، إن الجولة تشمل مشروع القرية التراثية بمراوة والذي يعد أحد المشاريع الحيوية التي نفذتها أمانة منطقة الباحة، ثم الالتقاء بالمسؤولين عن الجمعية التعاونية للرمان بالمنطقة، والسير نحو منتزه الثروة الوطني، وصولًا إلى مزارع الرمان بوادي بيده؛ حيث الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان السنوي، والانعطاف تجاه قرية الأطاولة التراثية لمشاهدة متحف الشملاني والمسجد التاريخي والمزرعة وحصنيها الشهيرين وباحة سوقها الربوع الشعبي تجولاً في مبانيها التاريخية القديمة، ومواصلة السير نحو قلعة القائد الشجاع بخروش بن علاس أحد قادة الدولة السعودية الأولى الذي تصدى للعثمانيين .
وأعرب "الكرت" نيابة عن إعلاميي وإعلاميات منطقة الباحة عن شكره وتقديره للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز قائد التنمية بمنطقة الباحة، كما قدم الشكر لرجل الأعمال الشيخ أحمد العويفي صاحب شركة أم القرى للنقل لتعاونه، وثمن "الكرت" جهود الإعلاميات والإعلاميين في خدمة منطقة الباحة إعلامياً وإبراز شواهد التنمية التي تحققت على ثراها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وقال "الكرت" إن المسار الإعلامي السياحي سيشمل -بمشيئة الله- جميع محافظات منطقة الباحة؛ للوقوف على معالمها السياحية التراثية والأثرية والتاريخية والحضارية.
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 08:13 PM
للوقوف على معالمها السياحية والأثرية والتاريخيةالمسار الإعلامي السياحي الثاني ينطلق إلى محافظة القرى.. الاثنين
بتوجيه من أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، ينطلق المسار الإعلامي السياحي الثاني نحو محافظة القرى، الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 12 من الشهر الجاري بمشاركة عدد من الإعلاميين والإعلاميات.
وقال رئيس المركز الإعلامي بمنطقة الباحة جمعان الكرت، إن الجولة تشمل مشروع القرية التراثية بمراوة والذي يعد أحد المشاريع الحيوية التي نفذتها أمانة منطقة الباحة، ثم الالتقاء بالمسؤولين عن الجمعية التعاونية للرمان بالمنطقة، والسير نحو منتزه الثروة الوطني، وصولًا إلى مزارع الرمان بوادي بيده؛ حيث الاستعداد لإقامة مهرجان الرمان السنوي، والانعطاف تجاه قرية الأطاولة التراثية لمشاهدة متحف الشملاني والمسجد التاريخي والمزرعة وحصنيها الشهيرين وباحة سوقها الربوع الشعبي تجولاً في مبانيها التاريخية القديمة، ومواصلة السير نحو قلعة القائد الشجاع بخروش بن علاس أحد قادة الدولة السعودية الأولى الذي تصدى للعثمانيين .
وأعرب "الكرت" نيابة عن إعلاميي وإعلاميات منطقة الباحة عن شكره وتقديره للأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز قائد التنمية بمنطقة الباحة، كما قدم الشكر لرجل الأعمال الشيخ أحمد العويفي صاحب شركة أم القرى للنقل لتعاونه، وثمن "الكرت" جهود الإعلاميات والإعلاميين في خدمة منطقة الباحة إعلامياً وإبراز شواهد التنمية التي تحققت على ثراها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وقال "الكرت" إن المسار الإعلامي السياحي سيشمل -بمشيئة الله- جميع محافظات منطقة الباحة؛ للوقوف على معالمها السياحية التراثية والأثرية والتاريخية والحضارية.
، المسار الإعلامي السياحي الثاني ينطلق إلى محافظة القرى.. الاثنين ،
المصدر : الخليج 365
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