شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توقعات بإحلال الروبوتات الفيزيائية محل المعلمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة، فيصل الشمري، إن الكتاب الذى ترجمه مؤخراً عن الذكاء الاصطناعي توقع أنه من الممكن أن تحل الروبوتات الفيزيائية مكان المعلمين.

وأضاف ، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن الكتاب يعد أول كتاب مترجم في العالم العربي عن مجال تكنولوجيا التعليم والروبوتات.

ولفت إلى أن الكتاب يشمل إعادة تعريف لعملية التعليم في عصر الذكاء الصناعي، مضيفا أن الروبوتات الفيزيائية ستفكر مثل البشر، ويمكنها أن تصدر قرارات للطالب.