شكرا لمتابعة خبر عن «وقاية» يُحذر من 5 أمراض تُسببها مشروبات الطاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها من مشروبات الطاقة وخطورتها على صحة الإنسان.

ولفت المركز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إلى أن مشروبات الطاقة تحتوي على كمية عالية من الكافيين والتي تؤدي إلى أمراض خطيرة.

وشملت الأمراض التي تسببها المشروبات الأتي: " تسارع ضربات القلب، السمنة، التوتر والقلق، مرض السكري من النوع الثاني، التأكل الحمضي للأسنان".