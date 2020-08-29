شكرا لمتابعة خبر عن استشاري أمراض معدية: هناك قلق عالمي من تحول كورونا لفيروس موسمي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العمري الدكتور عوض العمري:" هناك خطر كبير وقلق عالمي من تحول كورونا لفيروس موسمي لسببين رئيسين هما سرعة الانتشار وعدم توفر لقاح حتى الآن ".

وأضاف العمري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " في أسبوع ":" يزيد انتشار فيروس كورونا مع التقارب الاجتماعي وعدم اتباع التوصيات الخاصة بالنظافة الشخصية ".

وأوضح العمري:" من المبكر جدا الحديث بأن كورونا سوف يصبح فيروس موسمي أو لا "، مبينا أن قصة العلاج بالبلازما قصة قديمة و إيجابية في جميع الجوائح يمثل سارس وأنفلونزا الخنازير والإيبولا.

وأشار إلي أن قصة العلاج بالبلازما كانت دائما تعطينا إشارات إيجابية لمساعدة الجهاز المناعي، موضحا أن فكرة البلازما بسيطة لأن المتعافين من المرض أصبحت لديهم أجسام مناعية يمكن التبرع بها للمصابين لتنشيط الجهاز المناعي.