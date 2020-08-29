شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن كفيف يصنع شباك صيد الصقور بحرفية دون أن يراها من قبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):لجأ العم منصور المزهم إلى البحث عن حرفة ليأكل منها وتكون مصدرًا للرزق له على الرغم من أنه كفيف.
وقال "المزهم" إنه لم يرى من قبل كيف تكون شباك صيد الصقور إلا أنه تحسسها وتعلم كيف يقلدها ثم طور نفسه بعد ذلك حتى أصبح يتقن صناعتها.
ولفت العم منصور إلى أن إعاقته جعلته أكثر تحمسًا لتعلم صناعة الشباك حتى يجد مصدرًأ للرزق، قائلا إن الحاجة أم الاختراع؛ لذلك حرص على السعي والتعلم.
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