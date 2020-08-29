5 نصائح من المرور لتجاوز الازدحام دون حوادث

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت إدارة المرور، اليوم السبت، عدد من النصائح الهامة إلى قائدي المركبات لتجاوز الازدحام المروري بأمان.
ونصح حساب المرور عبر "تويتر" بأن يتم تجنب التجاوز عبر كتف الطريق، إضافة إلى إعطاء أفضلية العبور لمركبات الطواريء.
وأشارت إلى أهمية حفاظ قائد المركبة على تركيزه والابتعاد عن استخدام الجوال، وترك مسافة آمنة بينه وبين المركبة أمامه.
وأخيرًا نصحت بالتزام القائد بمساره وعدم التنقل بين المسارات حتى وإن كانت حركتها أسرع.
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