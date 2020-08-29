شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. حكم إقامة الولائم وتوزيع الحلوى في يوم عاشوراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم إقامة الولائم وتوزيع الحلوى في يوم عاشوراء.

وقال الشيخ خلال برنامج " يستفتونك " هناك حديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم «مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ»، وهذا حديث ضعيف واخذ به بعض الفقهاء ويتناقله العامة.

وأضاف : هذا هو اساس هذه العادات وهذا الحديث لا يأخذ به، ومن اراد ان يتبع السنة يصوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعضه.