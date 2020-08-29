شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تجدد تحذيرها: نسبة العمل عن بعد لن تتجاوز الـ 25% في القطاع الحكومي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث باسم الموارد البشرية ناصر الهزاني، على أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المنصوص عليهم مع عودة العمل من القطاع الحكومي.
وقال "الهزاني" في تصريحات تلفزيونية: على رئيس الجهة السماح بعدد من الموظفين بالعمل عن بعد بنسبة لا تتجاوز 25% وفقًا لما يراه وبناءً على بعض العوامل التي يراها أمامه.
وأشار إلى أن آلية العودة تتضمن أيضًا استمرار حضور الموظفين في 3 مجموعات الأولى، مع تطبيق نظام حضور وانصراف مرن، لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف، وتعليق البصمة.
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