شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تجدد تحذيرها: نسبة العمل عن بعد لن تتجاوز الـ 25% في القطاع الحكومي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم الموارد البشرية ناصر الهزاني، على أنه سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المنصوص عليهم مع عودة العمل من القطاع الحكومي.

وقال "الهزاني" في تصريحات تلفزيونية: على رئيس الجهة السماح بعدد من الموظفين بالعمل عن بعد بنسبة لا تتجاوز 25% وفقًا لما يراه وبناءً على بعض العوامل التي يراها أمامه.

وأشار إلى أن آلية العودة تتضمن أيضًا استمرار حضور الموظفين في 3 مجموعات الأولى، مع تطبيق نظام حضور وانصراف مرن، لضمان الانسيابية في الحضور والانصراف، وتعليق البصمة.