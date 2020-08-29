شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح حالة لا يجوز فيها إصدار أمر برد المضبوطات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت النيابة العامة ضوابط إصدار أمر برد المضبوطات المتعلقة بواقعة محل دعوى جزائية. أوضحت النيابة العامة ضوابط إصدار أمر برد المضبوطات المتعلقة بواقعة محل دعوى جزائية. وذكرت أنه يجوز أن يؤمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا اذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة.

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