شكرا لمتابعة خبر عن مقارنة بين أسعار فحص "كورونا" في المنشآت الصحية الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قارنت جمعية حماية المستهلك، بين أسعار فحص ‏فيروس "كورونا" ‏المستجد، لدى بعض المنشآت ‏الصحية الخاصة ‏المنتشرة في عدد من مدن ‏المملكة.‏

وتراوحت أسعار أخذ المسحة فقط ما بين 100 ريال و376 ‏ريالًا، وإجراء الفحص فقط من 500 ريال و‏1755 ريالًا.‏

وبلغت أسعار أخذ المسحة مع تجميع العينة والفحص ما بين ‏‏600 ريال و2055 ريالًا، في حين ارتفعت أسعار إجراء كامل الفحص بالمنزل لتتراوح بين 850 ريالًا و2300 ريال.‏

وجاءت أسعار أخذ العينة الكاملة وفحصها على مستوى مدينة الرياض ما بين 600 ريال و2055 ريالًا، وفي الدمام والجبيل والخبر والأحساء 850 ريالًا.‏