مقارنة بين أسعار فحص "كورونا" في المنشآت الصحية الخاصة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):قارنت جمعية حماية المستهلك، بين أسعار فحص فيروس "كورونا" المستجد، لدى بعض المنشآت الصحية الخاصة المنتشرة في عدد من مدن المملكة.
وتراوحت أسعار أخذ المسحة فقط ما بين 100 ريال و376 ريالًا، وإجراء الفحص فقط من 500 ريال و1755 ريالًا.
وبلغت أسعار أخذ المسحة مع تجميع العينة والفحص ما بين 600 ريال و2055 ريالًا، في حين ارتفعت أسعار إجراء كامل الفحص بالمنزل لتتراوح بين 850 ريالًا و2300 ريال.
وجاءت أسعار أخذ العينة الكاملة وفحصها على مستوى مدينة الرياض ما بين 600 ريال و2055 ريالًا، وفي الدمام والجبيل والخبر والأحساء 850 ريالًا.
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