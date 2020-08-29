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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت شركة المياه الوطنية أثر تعديل الوحدات على القيمة الشهرية لفاتورة المياه الخاصة بالعقار.
وذكرت أن قيمة الفاتورة تنخفض عندما يكون الاستهلاك الشهري 90 متر مكعب، وتكون قيمتها نحو 457.25 ريال للعقار الذى يتكون من وحدة واحدة.
وأضافت أن قيمة الفاتورة تكون 189.5 ريال للعقار الذى يتكون من وحدتين، في حين تبلغ قيمة الفاتورة 79.25 ريال في حالة العقار الذى يتكون من 3 وحدات، مشيرة إلى إمكانية استخدام الحاسبة التفاعلية في الفرع الإلكتروني لتقدير الفاتورة من خلال الرابط التالي: أضغط هنا
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