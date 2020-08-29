نزار باهبري: المملكة من الدول الأكثر أمانا بعد وصول التعافي إلى 91% (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى أن المملكة تعد من الدول الأكثر أمانا بعد وصول نسبة التعافي إلى 91%. أوضح الدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى أن المملكة تعد من الدول الأكثر أمانا بعد وصول نسبة التعافي إلى 91%. وقال باهبري خلال قناة " الإخبارية " : نحن في الطريق الصحيح وسنحتفل قريبا والإجراءات تتم بشكل صحيح وهذا عمل جماعي والكمامة ثم الكمامة ثم الكمامة. وأضاف : كلنا مسؤولين، لأن الإصابة تأتي من من هو قريب، ونحتاج فقط إكمال الطريق والالتزام بالكمامة، وسنعود إلى حياتنا وهي فترة بسيطة وسنحتفل جميعًا. وكان الدكتور نزار باهبري قد أصيب بفيروس كورونا قبل نحو شهر، لكنه أعلن منذ يومين عن شفائه وعودته إلى المنزل؛ لاستكمال العلاج هناك.

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