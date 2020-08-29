يطلبون استئجارها وتوصيلها لمقر إقامتهم.. ضبط تشكيل عصابي تخصص بسرقة السيارات الفارهة تحت تهديد السلاح في الرياض

أطاحت شرطة الرياض: بتشكيلٍ عصابي ارتكب 9 جرائم سلب مركبات تحت تهديد السلاح الأبيض، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استرداد جميع المركبات المسلوبة.

صرّح بذلك مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، مشيراً إلى إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر ارتكبوا 9 جرائم تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض، بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة، وإيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها.

Advertisements

وأوضح الكريديس، أن التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية ومخالفات مرورية، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم، واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

تشكيل عصابي يمتهن تفكيك وبيع مركبات مجهولة المصدر قبل سقوطه بالرياض