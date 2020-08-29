مكة وتبوك وجدة في صدارة إصابات «كورونا».. وهذه المدن الأقل تضررًا

تصدَّرت مكة المكرمة قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 69 حالة إصابة، تلتها تبوك بـ58، ثم جدة 51 حالة، فالرياض 48 حالة.

وجاءت جازان في المرتبة التالية بـ44حالة، ثم حائل 37، والهفوف 35، وصبيا 33، والمدينة المنورة 32، وأبو عريش 28حالة، ثم المبرز 25، وبريدة 23، وبيش 22، والبشائر 19، والعيدابي 19، وسبت العلاية 18، والظهران 18، وأحد المسارحة 18، ثم الطائف 17.

وسجَّلت كلٌّ من (الدمام وحفر الباطن) 16 حالة إصابة جديدة، ثم (بلجرشي وينبع وبللسمر وخميس مشيط) 15 إصابة لكل منها، ثم عنيزة 13، والنماص 12، وكل من (المخواة والقنفذة وأبها ونجران) 11 حالة لكل منها، ثم (رنية وسراة عبيدة ووادي الدواسر) بواقع 9 حالات لكل منها.

أما (رفائع الجمش) فقد سجَّلت 8 إصابات، تلتها كل من (القطيف وشرورة وعرعر) بتسجيل كل منها 7 حالات، تلتها كل من (البدائع وتريبان ويدمة) بواقع 6 إصابات، ثم جاءت في المرتبة التالية كل من (الباحة وسكاكا والمذنب والقحمة ورجال ألمع والخفجي والنعيرية والشمالي وضباء) بواقع 5 حالات لكل منها.

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وجاءت كل من (الرس والقريات وظهران الجنوب وبيشة) في المرتبة التالية بواقع 4 إصابات لكل منها، تلتها (العلا والأسياح والبرك وتنومة وتبالة) بتسجيل كل منها 3 إصابات جديدة، ثم (عيون الجوزاء والبطحاء وفيفا وخليض والعويقلة والعشبة والزلفي وشقراء والبدع) بتسجيل حالتي إصابة لكل منها.

أما مدن (العيون والعقيق والمندق وبني حسن والحناكية والبكيرية والنبهانية والقوارة وميسان والحرجة والمجاردة ومحايل عسير وتثليث والجبيل والخبر ومليجة وقرية العليا ورأس تنورة وعريعرة والغزالة والشنان والموسم والعارضة والطوال ورابغ والكامل وعفيف والدوادمي والخرج والخاصرة والقويعية والسليل وحقل وتيماء) فقد سجَّلت حالة إصابة واحدة في كل منها.

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